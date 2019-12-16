Vali Seymenoğlu’nun ‘şiddet’ hassasiyeti: Valilik Kadına Şiddeti Gündemine aldı



Isparta Valiliği, Kadına şiddet ve kötü muameleyi gündemine aldı. Bu konuda yarın Valilik Göl Toplantı Salonunda Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele’ konulu toplantı yapılacak.



TÜM STK’LAR KATILACAK

Söz konusu toplantıya başta Kadın Platformları ve Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere konuyla ilgili tüm STK’ların, Emniyet ve Jandarma’dan yetkililerin de Valilik tarafından toplantıya çağrıldığı bildirildi.

Toplantıda, kadına şiddetin Isparta boyutları geniş ve kapsamlı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor.