ISPARTA VALİLİĞİ UYARDI BU HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü







TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI İLE İLGİLİ

ÇIKAN HABERLER



Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde Kimlik Kartı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyadan yayılan Kimlik Kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, Kimlik Kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemlerle Nüfus müdürlüklerimizde izdihama neden olmaktadır.



Bu nedenle, Kimlik Kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle "Değerli Kağıtlar" değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

