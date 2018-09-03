- Üniversite sınavında Süleyman Demirel Üniversitesi’ni (SDÜ) kazanarak Isparta’ya gelen öğrencilerin buradaki ilk günlerinde hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla AK Parti Üniversite Teşkilatı (ÜniAK) tarafından otogarda bilgilendirme stantları kuruldu.Stantlarda birçok yurt ve apart işletme sahipleri, kente gelen öğrencilere yol gösterici ve yönlendirici şekilde destek olurken, yanlarında bulunan AK Parti Üniversite Birimi de Isparta’ya yeni gelen öğrencileri karşılayarak, onlara ‘Kampüse Hoş geldin’ karşılaması yapıyor.AK Parti Üniversiteler Birim (ÜniAK) Başkanı Hamza Tülü, “2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimizle kocaman bir aile olmayı hedefliyoruz; biz, kardeşlik ve dostluklar ile dolu bir aile olarak her zaman yanınızdayız. Otogarda kurduğumuz ‘Kampüse Hoş Geldin’ çadırımız ile öğrencilerimizi bekliyor ve aile sıcaklığıyla hoş geldin diyoruz” ifadelerini kullandı.İHA