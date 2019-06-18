SDÜ HABER BÜLTENİ
İlham Veren Üniversitenin Dünyaya Açılan Projesinin İlk Klibi Yayınlandı
Teke Yöresine ait türkülerin bir araya getirilerek kültürel zenginliklerimizin gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen “Göller ve Güller Diyarından Senfoni ile Isparta Türküleri Albümü”nün ilk klibi yayınlandı.
Üniversitemiz GSF Öğretim Üyesi Tenor Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu’nun “Gıcır Gıcır” isimli eseri seslendirildiği klipte; Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Senfoni ile Isparta Türküleri konserlerinden görüntüler yer alıyor.
Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve SDÜ Akademik Oda Orkestrası’nın on anonim Isparta türküsünü yorumladığı albüm, ulusal ve uluslararası düzeyde hem ilimizin hem de üniversitemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor.
Albümün tamamına ulaşmak için tıklayınız