GÜNLÜK BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA

Türker Et Kasap Firması,

genel gıda güvenliği kurallarına bağlı kalarak , en yüksek standarttaki ürünlerini Isparta'da müşterilerine toptan ve perakende olarak sunmaya devam ediyor.



Türker Et Kasap kendi yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği, Dana Etleri. Kuzu Etleri. Koyun Etleri Piliç Ürünleri. ve Sakatat çeşitleriyle sağlığı, lezzeti ön planda tutarak sizlere enfes bir damak tadı sunuyor.