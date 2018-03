GÜNLÜK BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA



Türker Et Kasap Firması, genel gıda güvenliği kurallarına bağlı kalarak , en yüksek standarttaki ürünlerini Isparta'da müşterilerine toptan ve perakende olarak sunmaya devam ediyor.



Türker Et Kasap kendi yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği, Dana Etleri. Kuzu Etleri. Koyun Etleri Piliç Ürünleri. ve Sakatat çeşitleriyle sağlığı, lezzeti ön planda tutarak sizlere enfes bir damak tadı sunuyor.



UYGUN FİYAT BOL ÇEŞİT



Mangallık,Haşlamalık,Pirzolalık,Köftelik etler,kendi üretmiş olduğu sucuk ve fermente sucuk çeşitleri ayrıca piknik için özel olarak hazırlanmış köfte ve pirzola çeşitleri bunun yanı sıra mangal malzemeleri uygun fiyatlı olarak TÜRKER ET PİLİÇ KASAP'ta...



Bunlara ilaveten firmada, gerçek köy tereyağı,peynir,turşu çeşitleri,ev makarnası,mantı ve yöresel lezzetler bulunuyor.

Adres

: Bilim Tıp Karşısı

Telefon

: