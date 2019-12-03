Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
DESTEKLENECEK SEKTÖRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” (Gıda işleme ve pazarlama)
tedbirinden yalnızca makine-ekipmam hizmet ve görünürlük alıntıları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.
Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 02.01.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK II Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 28.01.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.
Başvurulann son teslim tarihi 31.01.2020. saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
YATIRIM SÜRELERİ
Sekizinci Başvuru Çağrı İlam kapsamında hazırlanacak başvurularda yaürım sürelen en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 8.0) Kurumumuzun resmi ınternet adresinden www.tkdk.gov.tr temin edilmelidir.
Ayrıca İsparta İl Koordinatörlüğümüze, Eğirdir Yolu Üzen İl Özel İdaresi Yerleşkesi/ISPARTA adresinden ve 0246 224 38 00 No’lu telefondan ulaşılabilir.
İlanen Duyurulur.
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
DESTEKLENECEK SEKTÖRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” (Gıda işleme ve pazarlama)
tedbirinden yalnızca makine-ekipmam hizmet ve görünürlük alıntıları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.
Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:
|TEDBİR ADI
|SEKTÖR
KODU
|SEKTÖR ADI
|DESTEK
ORANI
|TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
|T arım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)
|103-1
|Süt ve Süt Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması
|%40-50
|50.000.000
|103-2
|Kırmızı Et ve Et Ürünlermin İşlenmesi ve Pazarlanması
|103-3
|Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
|103-4
|Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
|103-5
|Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 02.01.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK II Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 28.01.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.
Başvurulann son teslim tarihi 31.01.2020. saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
YATIRIM SÜRELERİ
Sekizinci Başvuru Çağrı İlam kapsamında hazırlanacak başvurularda yaürım sürelen en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 8.0) Kurumumuzun resmi ınternet adresinden www.tkdk.gov.tr temin edilmelidir.
Ayrıca İsparta İl Koordinatörlüğümüze, Eğirdir Yolu Üzen İl Özel İdaresi Yerleşkesi/ISPARTA adresinden ve 0246 224 38 00 No’lu telefondan ulaşılabilir.
İlanen Duyurulur.
- Süt ve s t ürünlerinin işlenmesi ve pazarianması sektöründe süt işieyen işletmeler ve süt toplama merkezleri için önceki çağrılardaki 70 ton/gün olan üst kapasite sınırları kaldırılmıştır. Böylece süt toplama merkezleri için herhangi bir alt ve üst limit kalmamış iken süt işleyen işletmeler için sadece
- Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarianması sektöründe, daha önce sadece narenciye, piantain ve sert kabuklu meyvelerin kurutulması için destek varken bu çağrı ile web sitemizde yayınlanan meyve ve sebze listesindeki tüm ürünlerin kurutulması ve dondurulması da desteklenecektir.
- Dondurma ve şokiama işlemleri için gerekli makine-ekipmaniar uygun harcama listesine eklenecektir.
- Süt işleme ve toplama, et işleme (kesimhaneler hariç), meyve-sebze ve su ürünlerinin işlenmesi sektörle inde soğutuculu araç (motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası birlikte) destek kapsamına
- S.çağrıaa sadece makine-ekipman alımı ve işletmenin öz tüketimi için yenilenebilir enerji yatırımlarına dr"tek verilecektir. Projesinde yapım işi yer aian başvuru sahipleri söz konusu harcamaları Kendileri karşılamak şartı iie başvuru sunabilirler.
Bu doküman bilgilendirme amaçlı olup, 8. Çağrı kapsamında yayınlanmış olan Başvuru Çağrı Rehberi ve ilgili diğer dokümanlarda yer alan bilgiler esastır.