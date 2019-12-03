TEDBİR ADI SEKTÖR

KODU SEKTÖR ADI DESTEK

ORANI TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO) T arım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması %40-50 50.000.000 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlermin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

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Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.DESTEKLENECEK SEKTÖRLER VE DESTEK BÜTÇESİBu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” (Gıda işleme ve pazarlama)tedbirinden yalnızca makine-ekipmam hizmet ve görünürlük alıntıları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:BAŞVURU TARİHLERİBaşvurular 02.01.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK II Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.Online Proje Başvuru Sistemi 28.01.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.Başvurulann son teslim tarihi 31.01.2020. saat 18:00’dir.Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.YATIRIM SÜRELERİSekizinci Başvuru Çağrı İlam kapsamında hazırlanacak başvurularda yaürım sürelen en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLERBaşvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 8.0) Kurumumuzun resmi ınternet adresindentemin edilmelidir.Ayrıca İsparta İl Koordinatörlüğümüze, Eğirdir Yolu Üzen İl Özel İdaresi Yerleşkesi/ISPARTA adresinden ve 0246 224 38 00 No’lu telefondan ulaşılabilir.İlanen Duyurulur.