Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne Ziyaret

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ve beraberindeki heyet, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay’a nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Başkan Adar, “ Güvenli Şehrimiz Isparta’nın huzur ve refah içinde sürdürülebilirliği önem arz etmektedir. Bu konuda yaptığınız faaliyetleri yakından takip etmekteyiz. Size ve ekibinize şahsım ve ekibim adına canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay ise, nezaket ziyaretinde bulunan Borsa Başkanlarımıza ve ekibine teşekkür ederek, Isparta’nın huzuru ve güveni için gece gündüz teyakkuzda olduklarını söyledi. Isparta’nın birçok kente göre çok daha güvenli ve huzurlu olduğunu dile getiren Metin Akay, bu özelliğin devamı için Emniyet Teşkilatının üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir dedi.Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu.