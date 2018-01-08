ISPARTA TİCARET BORSASI HABERLERİ

ISPARTA TİCARET BORSASI BASIN BÜLTENİTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Gülcü, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar'ı makamında ziyaret etti.
TKDK İl Koordinatörü Gülcü ’den Başkanımız Adar’a ziyaret
Başkanımız Ahmet Adar ve Genel Sekreterimiz Ali KOYAK’ın hazır bulunduğu ziyarette, Isparta ve İlçelerinde hayata geçirilen TKDK projeleri hakkında bilgilendirilme yapıldı..
Ziyaret kapsamında hibe programı çerçevesinde desteklenen yatırımlar ve IPARD II 3’üncü Proje Başvuru Çağrı döneminde desteklenecek yatırım alanları ile hibe oranları ve Isparta’ da gerçekleştirilebilecek yatırımlar hakkında bilgiler paylaşıldı.
Başkanımız Ahmet Adar ise, Borsamıza kayıtlı olan üyelerimizin TKDK projeleri kapsamında yaşadıkları sorunları ve beklentileri hakkındaki düşüncelerini iletti.Ayrıca TKDK Isparta İl Koordinatörlüğünün geçen dönem kabul ettiği proje sayısı dolayısıyla elde ettiği Türkiye derecesi için Gülcü’yü tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Gülcü ise, TKDK IPARD II 3’üncü Proje Dönemi hakkındaki düşüncelerini aktardı.Isparta Ticaret Borsasının en önemli paydaşlarından biri olduğunu ve her zaman işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Borsamıza kayıtlı tüm üyelerimize projeden faydalandırmak istediğini söyleyen Gülcü, başvuru halinde üyelerinize her türlü desteği vereceğiz dedi.
Ziyaret, iyi dilek ve temennilerle son bulurken, tüm üyelerimizin hibelerden faydalanması ve iki kurum arasında ki işbirliğinin güçlenmesi için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.