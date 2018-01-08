ISPARTA TİCARET BORSASI HABERLERİ

ISPARTA TİCARET BORSASI BASIN BÜLTENİ





TKDK İl Koordinatörü Gülcü ’den Başkanımız Adar’a ziyaret

Başkanımız Ahmet Adar ise, Borsamıza kayıtlı olan üyelerimizin TKDK projeleri kapsamında yaşadıkları sorunları ve beklentileri hakkındaki düşüncelerini iletti.Ayrıca TKDK Isparta İl Koordinatörlüğünün geçen dönem kabul ettiği proje sayısı dolayısıyla elde ettiği Türkiye derecesi için Gülcü’yü tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Gülcü ise, TKDKhakkındaki düşüncelerini aktardı.Isparta Ticaret Borsasının en önemli paydaşlarından biri olduğunu ve her zaman işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Borsamıza kayıtlı tüm üyelerimize projeden faydalandırmak istediğini söyleyen Gülcü, başvuru halinde üyelerinize her türlü desteği vereceğiz dedi.Ziyaret, iyi dilek ve temennilerle son bulurken, tüm üyelerimizin hibelerden faydalanması ve iki kurum arasında ki işbirliğinin güçlenmesi için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.