Isparta PastaneleriISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

ISPARTA TİCARET BORSASI HABERLERİ

ISPARTA TİCARET BORSASI HABERLERİ
ISPARTA
G.Tarihi: 08.01.2018 17:49
0
böcüzade

 ISPARTA TİCARET BORSASI BASIN BÜLTENİ


TKDK İl Koordinatörü Gülcü ’den Başkanımız Adar’a  ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Gülcü, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar'ı makamında ziyaret etti.
 
Başkanımız Ahmet Adar ve Genel Sekreterimiz Ali KOYAK’ın hazır bulunduğu ziyarette, Isparta ve İlçelerinde hayata geçirilen TKDK projeleri hakkında bilgilendirilme yapıldı..
 
Ziyaret kapsamında hibe programı çerçevesinde desteklenen yatırımlar ve IPARD II 3’üncü Proje Başvuru Çağrı döneminde desteklenecek yatırım alanları ile hibe oranları ve Isparta’ da gerçekleştirilebilecek  yatırımlar  hakkında bilgiler paylaşıldı. 
 
Başkanımız Ahmet Adar ise, Borsamıza kayıtlı olan üyelerimizin TKDK projeleri kapsamında yaşadıkları sorunları ve beklentileri hakkındaki düşüncelerini iletti.Ayrıca TKDK Isparta İl Koordinatörlüğünün geçen dönem kabul ettiği proje sayısı dolayısıyla elde ettiği Türkiye derecesi için Gülcü’yü tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.  
 
TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Gülcü ise, TKDK IPARD II 3’üncü Proje Dönemi hakkındaki düşüncelerini aktardı.Isparta Ticaret Borsasının en önemli paydaşlarından biri olduğunu ve her zaman işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Borsamıza kayıtlı tüm üyelerimize projeden faydalandırmak istediğini söyleyen Gülcü, başvuru halinde üyelerinize her türlü desteği vereceğiz dedi.
 
Ziyaret, iyi dilek ve temennilerle son bulurken, tüm üyelerimizin hibelerden faydalanması ve iki kurum arasında ki işbirliğinin güçlenmesi için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.


 
Isparta Haber Ajansı
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KHK ve göreve iade ile ilgili flaş açıklama!
ISPARTA TİCARET BORSASI HABERLERİ
ISPARTA SGK HABERLERİ
ISPARTA'DA BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ISPARTA'DA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU! YAPTIRMAYAN YANDI
ISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU! O ÖDEMELER BAŞLADI
Milli projeler için dev hamle!
Hükümet düğmeye bastı! 10 kritik adım
Sağlık Bakanlığı uyardı!
Isparta Şehirlerarası Terminali Haberleri
Isparta Otogarda izdiham yaşamdı
BAPBACI GÜVEN TAZELEDİ
ISPARTA CHP İL BAŞKANI BELLİ OLDU
Isparta Sarıkamış Şehitleri için yürüdü
Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!
Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor
ISPARTA'DA BULUNAN ÇİFTÇİLER MÜJDE!
ISPARTA'DA OPERASYON 11 GÖZALTI
ISPARTA'DA VATANDAŞ BALIK YESİN! TAZE BALIKLAR ŞİMDİ GELDİ
Tarihi değiştirecek keşif!
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!03 Ocak 2018
Kadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıuKadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıu02 Ocak 2018
Bakan açıkladı! Her daire için zorunlu olacakBakan açıkladı! Her daire için zorunlu olacak04 Ocak 2018
Isparta Otogarda izdiham yaşamdıIsparta Otogarda izdiham yaşamdı07 Ocak 2018
MÜJDE ISPARTA'DA DUBLE YOLA ONAY ÇIKTIMÜJDE ISPARTA'DA DUBLE YOLA ONAY ÇIKTI05 Ocak 2018
ISPARTA'DA OPERASYON 11 GÖZALTIISPARTA'DA OPERASYON 11 GÖZALTI06 Ocak 2018
Kapıdan kovun talimatı!Kapıdan kovun talimatı!05 Ocak 2018
ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!05 Ocak 2018
ISPARTA'YA ÖZGÜ İMAR DÜZENİ YAPILACAKISPARTA'YA ÖZGÜ İMAR DÜZENİ YAPILACAK03 Ocak 2018
Isparta - Eğirdir Arasına 'Turistik Tren' Seferleri KonacakIsparta - Eğirdir Arasına 'Turistik Tren' Seferleri Konacak05 Ocak 2018
Vatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyorVatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyor02 Ocak 2018
Konutta yeni dönem başlıyorKonutta yeni dönem başlıyor06 Ocak 2018
Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyorElektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor06 Ocak 2018
Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!07 Ocak 2018
Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte zamlı maaşlarEmekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte zamlı maaşlar06 Ocak 2018
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?03 Ocak 2018
Taşeron işçiye çok önemli uyarıTaşeron işçiye çok önemli uyarı05 Ocak 2018
ISPARTA'DA BULUNAN ÇİFTÇİLER MÜJDE!ISPARTA'DA BULUNAN ÇİFTÇİLER MÜJDE!06 Ocak 2018
Sürücüler dikkat! 4 bin TL cezası varSürücüler dikkat! 4 bin TL cezası var05 Ocak 2018
İş hayatında yeni dönem başladı! 6 ay cezası varİş hayatında yeni dönem başladı! 6 ay cezası var02 Ocak 2018