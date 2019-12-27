Borsamız 32. Yerli Otomobil’e Talip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda başlatılan yerli otomobil projesinin ilk prototip lansmanı yapıldı.Gebze’deki törende tanıtımı yapılan yerli otomobil için destek veren Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar şu sözlere yer verdi: “ Cumhurbaşkanımızın talimatlarına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz önderliğinde başlatılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) hayata geçirdiği yerli otomobil projesine Isparta Ticaret Borsası olarak tam destek veriyoruz. Ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan bu girişimin herkes tarafından sahiplenilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda biz de Borsa olarak üretilecek olan 32. yerli araca, ayrıca ben ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan da şahsımız adına birer araca talip olduğumuzu belirtmek isteriz. Tüm iş dünyasını da bu girişime destek olmaya davet ediyoruz” dedi.