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BASIN BULENI10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Devam EdiyorBakanlığımızın DenizBank desteğiyle her yıl düzenlediği "Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması” başvuruları devam ediyor.Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan ve Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları, DenizBank Çalışanları ve Tematik kategori olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşecek olan "10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın, başvuruları 21 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir.10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında, sağlıklı buzağı verimli hayvancılık çalışmalarının önemine dikkat çekerek projeye destek olmak amacıyla, 2018 yılı tematik kategori olarak "Buzağı Yılı" olarak belirlendi.Hayvansal üretimde yerli ve yeterli üretimi gerçekleştirme ve net ihracatçı bir ülke olma hedefleriyle 2018 yılı "Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Buzağı Kayıplarını Önleme Yılı" olarak ilan edilmiştir.Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.Yarışmada bu yılki ödüller;Genel KatılımÇiftçi-Üretici Özel ÖdülüÖğrenci Özel ÖdülüBestami ZABUN İl Müdürü