- Isparta’da farklı mimari ile inşa edilen ve yapımı 8 aylık sürede tamamlanan okulun ilkokul veya ortaokul olmasına düzenlenen halk toplantısıyla karar verildi. Isparta Valisi Günaydın yaptığı toplantıda açıklamada, inşaatı 8 ay gibi kısa sürede tamamlanan okulun son derece modern olduğunu ve öğrencilerin okulda rahat edeceklerini söyleyerek okulun sosyal donatı alanları, kütüphane, laboratuvar gibi öğrenciler için bütün ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandığını belirtti.İnşaatına 2017 yılı Ekim ayında başlanan ve bu yılın Haziran ayında tamamlanan Modernevler Mahallesi’ndeki okul, modern mimarisi ile dikkat çekiyor. Öğrenciler için tüm ayrıntıların düşünüldüğü okul, akıllı bina olarak inşa edildi. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrencilerine kavuşacak olan okulda çok amaçlı solon, bağımsız kütüphane ve asansör bulunurken tüm sınıflar teknolojik alt yapıyla donatıldı.Yapımı 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ve inşaat aşamasında Vali Şehmus Günaydın tarafından her aşaması titizlikle kontrol edilen Modernevler Mahallesinin modern okulunun hangi tür de eğitim-öğretim vereceği yapılan halk toplantısıyla kararlaştırıldı.Vatandaş ve öğrencilerle yapılan toplantıdaki ortak karar: “İlkokul olacak”Vali Şehmus Günaydın beraberinde Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile Modernevler Mahallesi’nde vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelerek görüşleri dinledi. Yapılan açık hava halk toplantısında okulun ilkokul olarak hizmet vermesine karar verildi. Okul için kendilerine danışılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ileten vatandaşlar Vali Günaydın’a teşekkür ettiler.Toplantıda konuyla ilgili bir açıklama yapan Vali Günaydın, inşaatı 8 ay gibi kısa sürede tamamlanan okulun son derece modern olduğunu ve öğrencilerin okulda rahat edeceklerini söyleyerek okulun sosyal donatı alanları, kütüphane, laboratuvar gibi öğrenciler için bütün ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandığını belirtti.Vali Günaydın, “Hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumuzu ilkokul yaptıktan sonra Mustafa Şener İlkokulu’nu bütün öğrenci ve öğretmenleriyle buraya taşıyacağız, bunun şu faydası olacak; biliyorsunuz Hükümetimizin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye’deki okulların tekli eğitime geçmesi yönünde çalışması var, biz burayı ilkokul yapmakla Isparta ilinde artık ikili eğitimi tamamen bir kenara bırakıyoruz ve bütün okullarımızda tekli eğitime geçmiş olacağız. Bu konu çok önemli, böylelikle ilimiz eğitim öğretim alanında bir adım daha öteye taşınacak” dedi.Açıklamasında çocuklara evlerine en yakın yerde en iyi eğitimi vermek zorunda olduklarını ve bunun için çalıştıklarının altını çizen Vali Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi en iyi okulun eve en yakın okul olduğunu ve bu anlamda bütün okullardaki eğitim kalitesinin daha yukarılara taşımak için tüm kurumlarla birlikte var güçle çalıştıklarını aktardı.Vali Günaydın, açıklamalarının devamında, “Okullarımızın daha kaliteli hizmet vermesi adına velilerimizin görüş ve önerilerini dinlemek için kapımız her zaman açık, eğitim-öğretim bizim için çok önemli, eğitim-öğretim bizim olmazsa olmazımız. Eğitim konusunda kimin heybesinde, torbasında neyi varsa lütfen bizimle paylaşsın ki; biz çocuklarımıza daha kaliteli bir eğitim verelim ve onları yarına, geleceğe daha iyi hazırlayalım” görüşlerine yer verdi.Toplantının ardından Vali Günaydın ve Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz vatandaşlarla birlikte okulu gezerek incelemelerde bulundu.İHA