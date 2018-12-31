Isparta'nın tam merkezinde bulunan Spot Manav,çarşı pazar dolaşma zahmetini ortadan kaldırıyor.Tropikal meyvelerden, sebzelere kadar hem taze hemde hesaplı pazar alışveriş imkanını Spot Manav sizlere sunuyor.Mis gibi kokan salkım domatesler yazlık kışlık sebze ve meyve çeşitleriyle bu manavda adeta tüm mevsimleri yaşıyorsunuz.Spot Mavav'da Patates,Soğan,Domates gibi bir çok sebze ve meyvelerde sürpriz indirimler sizleri bekliyor.Pazar'dan ucuz fiyatlar burada!Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi