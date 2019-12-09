ISPARTA SPOR'DAN DEPLASMANDA BÜYÜK BAŞARI

ISPARTA SPOR'DAN DEPLASMANDA BÜYÜK BAŞARI
ISPARTA
G.Tarihi: 09.12.2019 17:38
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Isparta Düğün Salonları
Ispartaspor, dün deplasmanda karşılaştığı grubun kritik maçında Sarayönü Belediyespor’u 4 – 1 farklı mağlup ederek deplasmandan galibiyetle döndü. Yeşil – Pembeli ekibin gollerini Enes İlhan Yüksel (3) ve İbrahim Zeytin attı.
 
Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor’da Sarayönü Belediyespor deplasmanından alınan son derece önemli üç puanın sevinci yaşanıyor. Yeşil – Pembeli ekip maçın tamamında rakibine üstün bir oyun ortaya koyarken, bulduğu gol pozisyonlarının hepsini değerlendirmesi halinde sahadan tarihi farklı galibiyetle ayrılabilecekti. Ancak olmadı. 

SARAYÖNÜ’NDEN UNUTULMAZ
RÖVANŞ ALINDI
Ispartaspor dünkü maçı kazanmakla sadece üç puan almadı. İki sezon önce kendisini şampiyonluktan eden rakibinden rövanşı da farklı bir skorla almış oldu. Bilindiği gibi, iki sezon önce sondan ikinci maçta Ispartaspor rakibi sürekli zamana oynaması üzerine rakibini yenememiş ve 1 – 1’lik skorla şampiyonluktan olmuştu.

TARAFTARLAR, TAKIMLARINI
DEPLASMANDA YALNIZ BIRAKMADI
Dün saat 14.00’de Sarayönü Stadında oynanan Sarayönü Belediyespor – Ispartaspor maçını Isparta’dan 3 obüsle giden yaklaşık 200, özel araçlarıyla giden 50 dolayında Ispartalı taraftar da izledi. Taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulunarak takımlarının galibiyetinde büyük rol oynadılar.

TARAFTARLARDAN
BELEDİYELERE TEŞEKKÜR
Ispartaspor’un şampiyonluk için son derece kritik öneme sahip olan Sarayönü Belediyespor maçı için bazı ilçe Belediye Başkanlarından yapılan otobüs talebi Başkanlar tarafından olumlu karşılandı ve İlçe Belediye Başkanlarının talimatıyla Sarayönü’ne gidecek taraftarlar için 3 otobüs kaldırıldı. Pazar Günü sabah Saat: 09.00’da merkez PTT önünden kalkan otobüslerle Sarayönü’ne giden taraftarlar, yaptığı bu jestten dolayı İlçe Belediye Başkanlarına teşekkür ettiler.

SARAYÖNÜ DEPLASMANINDAN
4 GOL VE 3 PUANLA DÖNDÜ
Maça iyi başlayan Ispartaspor, maçın 35. Dakikasında Enes İlhan Yüksel’in golü ile 1 – 0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Ispartaspor soyunma odasına 1 – 0’lık üstünlükle gitti.
Maçın ikinci yarısında dakikalar 55’i gösterirken bu defa sahneye İbrahim Zeytin çıktı ve durumu 2 – 0 yaptı. Dünkü maçın en etkili ismi olan Enes İlhan Yüksel daha sonra maçın 77 ve 85. Dakikalarında iki gol daha atarak durumu 4 – 0’a getirdi. Ev sahibi ekip maçın 89. Dakikasında Ahmet ile bir gol buldu ve skor 4 – 1 oldu. Dördüncü gol sonrası maçtaki üstünlüğünü iyice ele alan Yeşil – Pembeli ekip, kontra ataklarla gol fırsatları yakaladı ancak bunları değerlendiremedi. Maçın 90+2’inci dakikasında Sarayönü Belediyespor’dan Ahmet kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın kalan dakikalarında tarafların çabası başka gol getirmedi ve Ispartaspor sahadan 4 – 1 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

YEŞİL – PEMBELİ EKİP
ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Ispartaspor bu galibiyetle 21 olan puanını 24’e yükseltti. Kestelspor’un Akşehir’de takılması ile Ispartaspor’un lider ile arasındaki puan farkı 2’ye indi. Yeşil – Pembeliler Sarayönü galibiyetiyle puna durumunda 5. Sıradan 3. Sıraya yükselirken, grupta Kestelspor 26 puanla lider, Karaman Belediyespor ise 25 puanla ikinci sırada bulunuyor.  

ÇAL BELEDİYESPOR GELİYOR
Öte yandan; Bölgesel amatör lig 7. Gurupta ilk yarıda son haftaya girilirken Ispartaspor bu hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Çal Belediyespor ile karşılaşacak. Yeşil – Pembeli ekibin; dün oynanan maçta kendi sahasında Yatağanspor’u 4 – 2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılan rakibini de mağlup ederek ilk yarıyı hem galibiyetle hem 27 puanla bitirmesi bekleniyor.

BAL 7. GRUP 12.HAFTA TOPLU SONUÇLAR: 
Akşehirspor – Kestelspor: 2-2
Sarayönü Belediyespor – Ispartaspor: 1 – 4
Ortaca Belediyespor – Sarayköyspor: 1 – 1
MAKÜspor – Karaman Belediyespor: 0 – 3
Çal Belediyespor – Yatağan Belediyespor: 4 – 2
Kepez Belediyespor – Bucak Belediye Oğuzhan: 3 – 1
Manavgat Belediyespor – Ereğlispor: 0 – 1

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, stadyum, çim ve açık hava

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