ISPARTA SPOR'DA TRANSFER RÜZGARI

Isparta spor'a yeni futbolcular transfer ediliyor...

ISPARTA SPOR'DA TRANSFER RÜZGARI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTASPOR OYUNCU KADROSUNU YENİLİYOR!

Ispartaspor, ligde devre arasının başlaması ile hemen harekete geçerek takımı güçlendirme adına transferlere başladı. Yeşil –Pembeliler beş günde 3 transfer yaptı.
 
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, dış transferde 2 futbolcuyla daha anlaştı. Pembe-yeşilliler, BAL 7. Grup takımlarından orta saha oyuncusu 27 yaşındaki İsa Taştemir ile 9. Grup ekiplerinden İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor takımından sağ bek 23 yaşındaki Güven Şen’i kadrosuna kattı.
 
2002 yılında Fenerbahçe’de futbol hayatına başlayan Taştemir, Türk Telekomspor, Karsspor, Aydınspor 1923, Cesar Grup Ümraniyespor, Sultanbeylispor, Ergene Velimeşespor, Somaspor, Turgutluspor, Aliağaspor ve Çubukspor takımın formalarını giydi. 2. Lig’de 5, 3. Lig’de 39 ve Bölgesel Amatör Lig’de de 119 maçı bulunan tecrübeli orta alan futbolcusunun 12 de golü bulunuyor.
 
Turgutluspor’la şampiyonluk yaşayan Taştemir, 3. Lig’de Ergene Velimeşe’nin 3. Lige yükseldiği yıl 22 maçından 15’inde forma giydi.
İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor takımından transfer edilen sağ bek 23 yaşındaki Güven Şen’in ise 3. Lig’de 36 ve Bölgesel Amatör Lig’de 12 maçı bulunuyor.
 
Bu arada Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, dış transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Nurettin Çakır’dan sonra orta sahaya Çubukspor’dan İsa Taştemir’i, sağ bek mevkisine de genç futbolcu Güven Şen’i dahil ettik. Birkaç takviye daha yapıp transferi tamamlayacağız” dedi.
 
Bilindiği gibi, iki gün önce Ispartaspor Çubukspor'un yıldızı sol kanat futbolcusu Nurettin Çakır'ı transfer etmişti. Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, bu transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba yoğun çaba sarf ettiklerini iletti.
Transfer ödemesinin yapıldığını belirten Başkan Yazgan, "Nurettin, sezon başındayken bu yana gündemimizdeydi. Ankara'da şans eseri toplantıda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Gevrek'te transfer görüşmemiz sırasında görüşmeye dahil oldu ve katkıda bulundu. Nurettin'i kadromuza kattık ve ödemesini yaptık. Camiamıza hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor. 3-4 isimle de prensipte anlaştık. Netlik kazandıkça açıklayacağız" dedi.

SOSYAL MEDYA'DA ISPARTASPOR32

Ispartaspor’umuz Cizre Serhat Spor dan Ön libero Recep Doğan ile anlaştı.

HAYIRLI OLSUN...

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Gelsin şampiyonluk, yakalım bu şehri...

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Tff 3. Lig tecrübesi de olan Sağ Bek GÜVEN ŞEN İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşı Spor takımından Ispartaspor'umuza transfer edilmiştir.
HAYIRLI OLSUN...


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Fenerbahçe alt yapısında yetişen (6 sene) ve Kepez Bld. Spor 3. ligdeyken yarım sezon oynayan Merkez Orta Saha oyuncusu İsa TAŞTEMİR Çubuk Spor'dan Ispartaspor'umuza transfer olmuştur.
HAYIRLI OLSUN.


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ISPARTA SPOR'DA TRANSFER RÜZGARI
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