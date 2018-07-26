ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÖNEMLİ DUYURU



7143 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tüm prim borçları için yapılandırma başvuru süresi 31.07.2018 Salı Günü mesai bitiminde sona erecektir.

Yapılandırmaya yoğun başvuru olması nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve hafta içi çalışmalarından dolayı gelemeyen vatandaşlarımızda düşünülerek 28-29 Temmuz 2018 (Cumartesi-Pazar) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimizin ilgili birimlerinde nöbetçi personel bulundurulacaktır.



KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.