- Isparta’da 49 dönümlük orman içerisinde inşa edilen ve 9 ay önce hizmete açılan Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi, hem şehirdeki başıboş köpeklerin rehabilite edilmesi hem de hasta ve yaralı hayvanların tedavisi için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından 9 ay önce hizmete açılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. 49 dönüm orman alanı içerisinde inşa edilen Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi olma unvanını elinde bulunduran merkezde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, hasta ve yaralı hayvanların tedavisi, hayvanların sahiplendirilmesi ve aşılanması gibi hizmetler veriliyor.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi’nde 9 ayda yapılan çalışmaları açıkladı. Başkan Günaydın, bugüne kadar bin 288 sokak hayvanının merkeze getirilerek, 483’ünün kısırlaştırıldığını, 805’inin de tedavi edildiğini açıkladı. Günaydın, merkeze getirilen bin 288 sokak hayvanının tamamının aşılandığını belirterek kısırlaştırma işlemi yapılan 483 hayvanın da alındıkları yerlere geri bırakıldığını kaydetti.Günaydın ayrıca, 107 sokak hayvanının bu merkezde hayvanseverlere sahiplendirildiğini kaydederek, “Biz merkezimizde sahiplendirme işlemlerini tamamen ücretsiz yapıyoruz. Herhangi bir hayvanın alınıp satılan bir eşya olarak görülmesini asla istemiyorum. Bu sebeple halkımızdan ricam, hayvan sahiplenmek isteyenlerin merkezimize gelmeleridir” dedi.Alanında profesyonelleşmiş 4 veteriner hekimin 24 saat esasına dayalı olarak merkezde görev yaptığını belirten Günaydın, yaralı, hasta veya aşısız sokak hayvanlarının 0 246 237 1 888 numaralı telefondan kendilerine bildirilebileceğini açıkladı.4 Kasım 2017 tarihinde hizmete açılan Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi’nde 2 adet ameliyathane, çocuklar için oyun alanları, orman içinde gezinti alanları, yerden ısıtmalı kedi ve köpek padokları ile hayvanların doğal ortamlarında yaşamalarını sağlayacak tesisler bulunuyor.İHA