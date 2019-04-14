IGİAD BASIN BÜLTENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla iki yıl önce başlatılan ‘İstihdam Seferberliği’ çalışmaları bu yıl ‘Isparta’da İş Var’ sloganıyla devam ederken İşkur ve SGK İl Müdürlüğü derneğimizi ziyaret ederek İstihdam Seferberliği çerçevesinde işverenlere verilen teşvikleri içeren bilgilendirme toplantısı yaptı.Dernek merkezimizde yapılan toplantıda konuşan Igiad ve Egafed yönetim kurulu başkanı Barış Gümüş “istihdamın bir ülkenin kalkınmasında oynadığı rolün tartışılamaz olduğunu ,İstihdamın artırmasıyla, hem il hem de ülke ekonomisinde katkı sağlanacağını biliyoruz” diyerek katılım gösteren herkese teşekkür etti.Isparta İŞKUR yetkilileri ilave istihdam hedefinin gerçekleşmesi için çalışma planlarının hazır olduğunu , yıl içerisinde Isparta’da 7 bin kişiyi istihdam etme ve 500 kişiyi istihdam garantili kurslardan, 2 bin kişiyi de İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandırma hedefleri olduğunu ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalara başladıklarını dile getirdi. İŞKUR’un hizmetlerini ve yeni teşvik paketini tanıtan yetkililer ,“Yeni İstihdama Ücret Desteği”, “Yeni İstihdama Vergi ve Prim Desteği”, “Asgari Ücret Desteği”, “Nitelikli İşgücü Eğitimi Desteği”, “Kısa Çalışma Ödeneği” gibi, yeni teşvik paketinin önemli başlıklarını içeren sunumu gerçekleştirdiSosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İl Müdürü Hüseyin Karagöz de toplantıda yaptığı konuşmada devletin İstihdam Seferberliği çerçevesinde işverenlere çok önemli destek ve teşvik verdiğini belirterek” 2018 yılında Isparta’daki işverenlerimizi 70 milyon liralık teşvikten yararlandırdık. Ancak, ben bu rakamın ilimize göre az olduğunu düşünüyorum ve teşviklerden yararlanmak için işverenlere çağrıda bulunuyorum. İlimiz Isparta’da 20’ye yakın teşvik var. Bu teşviklerde işverenlerimize çok ciddi avantajlar var. Sahaya çıktığımız işverenler teşviklerle ilgili bilgilerinin olmadığını ve eksik olduğunu müşahede ettik. Bunlarla ilgili olarak işte bugün burada Igiadın değerli yönetici ve üyelerine devletimizin işverenlerimize sağladığı teşvikleri anlatma imkanı bulduk” dedi.Toplantı, Isparta’da istihdamı artırmak için katılımcıların ve özel sektör temsilcilerinin fikir alış verişi ile son buldu.