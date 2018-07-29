7143 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tüm prim borçları için yapılandırma başvuru süresinin 31.07.2018 tarihinde sona erecek olması sebebiyle Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Senirkent Sosyal Güvenlik Merkezleri 28-29 Temmuz 2018 Cumartesi ve Pazar günlerinde hizmet vermeye devam etti.Hafta sonu olmasına rağmen sigortalı ve işverenler yoğun şekilde talepte bulundu. SGK personellerinin özverili çalışmalarıyla gelen bütün talepler karşılanarak yapılandırma işlemleri sonuçlandırıldı.ISAPRTA SGK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ