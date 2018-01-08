ISPARTA SGK HABERLERİ

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz ve Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz, Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ‘yı ziyaret etti.Ziyarette 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçilerin kadroya alınma şartları, başvuru süresinde yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Başvuru süresinin 11 Ocak Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve taşeron çalışanlarının bu sürenin geçirilmemesi konusunda dikkatli davranmaları gerektiği belirtildi.İl Sağlık Müdürlüğü taşeron işçi müracaat birimi de ziyaret edilerek yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.İl Sağlık Müdürü Karakaya ziyaret ve bilgilendirmeden dolayı İl Müdürü Karagöz ve İl Müdürü Öksüz ‘e teşekkür etti.Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz ‘ü HAK-İŞ Sendikası Isparta İl Başkanı Süleyman Atasoy ve beraberindeki heyet ziyaret etti.Ziyarette 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçilerin kadroya alınma şartları, başvuru süresinde yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Başvuru süresinin 11 Ocak Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve taşeron çalışanlarının bu sürenin geçirilmemesi konusunda dikkatli davranmaları gerektiği;Tüm Kamu Kurumları ile işbirliği içinde çalışarak kadroya geçiş sürecinin en kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmaya çalışılacağı belirtildi.Başkan Atasoy, Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı İl Müdürü Karagöz ‘e teşekkür etti.İl Müdürü Karagöz ziyaretten dolayı Başkan Atasoy ‘a teşekkür etti.