ISPARTA SGK HABER BÜLTENİ

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz, İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerde Sosyal Güvenlik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla hazırlanan ‘Güven İle Güvenli Sigortalılığa’ kitabının tanıtımı ve çizgi filminin sunumu için Isparta Yılmaz Şener İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.Kanal 32 Televizyonunun da katıldığı etkinlikte Sosyal Güvenliğin önemi, neden sigortalı olmamızın gerektiği, sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdam konularında bilgilendirmede bulunuldu.Öğrencilere ‘Güven İle Güvenli Sigortalılığa’ kitabı hediye edildikten sonra hep beraber ‘Güven İle Güvenli Sigortalılığa’ çizgi filmi izlenildi.Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Yılmaz Şener İlkokulu Müdürü Ali Solmaz ‘a teşekkür etti ve tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.