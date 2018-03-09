Isparta Senirkent ilçesinde sebze ve meyve halinde çıkan yangında, 5 dükkan, 2 araç ve 8 bin kasa yandı.Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca kasabasındaki sebze ve meyve halinde sabaha karşı 04.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, Senirkent Belediyesi ile Büyükkabaca Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonunda netlik kazanacak.Büyükkabaca Belediye Başkanı Ali İhsan Temurçin, "Bu sabah saat 04.30 civarında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında meyve ve sebze alım merkezimizde 5 hal dükkanımız ve uzay çatı kaplamamızın yarısında maddi hasar meydana geldi. Yıkılanı dikeriz, yakılanı yaparız, Allah devlete millete zeval vermesin" dedi.Öte yandan, yangının meydana geldiği bölgede hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.ISPARTA (İHA)