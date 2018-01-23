Isparta Senirkent Ticaret Lisesi’nin 87 mezunları Antalya’da buluştu

ISPARTA (İHA) - Isparta Senirkent Ticaret Lisesi’nden 1987 yılında mezun olan 20 kişi, 30 yıl sonra ilk kez buluştu.Senirkent’te 1987 yılında mezun olduktan sonra farklı il veya bölgelere giden yaklaşık 20 mezun, aileleriyle birlikte Antalya’daki bir otelde bir araya gelerek eski günleri yad etti.On yıllara dayanan ve hiç bitmeyen dostluğun sahibi 20 Ticaret Lisesi mezunu, aileleriyle birlikte ilk kez bir araya gelerek, toplantı yaptı.Grubu yıllar sonra ilk kez bir araya getiren 87 mezunu Ramazan Yeni, “Yıllardır içimizde olan hasret kokularını 30 yıl sonra gerçeğe dönüştürdük. Benimle birlikte Aşikar Şanlı ve İsmail Şimşek isimli arkadaşlarımızın büyük katkılarıyla 20 -21 Ocak tarihleri arasında arkadaşlar ile Antalya Kundu’da bir otelde buluştuk. Anlatılması tarifsiz bir duygu, harika bir ortamdı. Muhabbetler doyumsuzdu. Eşlerimiz tanıştı, dostluklarımız pekişti, ilelebet sürecek güzel temeller atıldı. Mazeretlerinden dolayı katılamayan arkadaşlarımızın ilettiği güzel duygular, bizleri ayrıca mutlu etti” diye konuştu.Senirkent 1987 mezunlarının buluşmaları önümüzdeki süreçte de sürdürmek istedikleri belirtildi.