ISPARTA SENİRKENT HABERLERİ

Isparta’nın Senirkent ilçesindeki açık pazar yerinde çıkan yangında, pazarda satılmak üzere istiflenmiş halde bulunan 30 kasaya yakın meyve telef oldu.Isparta'nın Senirkent ilçesindeki açık pazar yerinde çıkan yangında, pazarda satılmak üzere istiflenmiş halde bulunan 30 kasaya yakın meyve telef oldu. Polis, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.Isparta'nın Senirkent ilçesinde cumartesi günü kurulacak olan pazarda satılmak üzere bırakılan yaklaşık 150 kasa meyvenin bulunduğu alanda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay saat 22.00 sıralarında Senirkent ilçe merkezindeki Kıbrıs Mahallesi'nde bulunan otogar karşısındaki açık pazar alanında meydana geldi.İddiaya göre, söz konusu pazar alanında cumartesi günü satılmak üzere Çağlar Mete isimli pazarcı tarafından istiflenerek bırakılan 150 kasa mandalina ve portakalın bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen Senirkent Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süre sonra yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları sonrasında 30 kasaya yakın meyvenin telef olduğu öğrenildi.Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde dururken Isparta'da bulunduğu kaydedilen pazarcıya da bilgi verildiği öğrenildi.Öte yandan, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.