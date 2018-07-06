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Isparta Şehirlerarası Terminali yapımı dört koldan devam ediyor!

Isparta Şehirlerarası Terminali yapımı dört koldan devam ediyor!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
BİZ TARİHİ DE TARİHİN MİMARİSİNİ DE İYİ BİLİYORUZ

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönüm alan üzerinde inşaat çalışmaları hızla devam eden Isparta Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal çalışmalarını yerinde inceledi. Otogar inşaatında çalışmalar dört koldan devam ederken, inşaatta bir yandan otopark alanının tesisatları yapılıyor, diğer yandan duvar örülmesi, elektrik tesisatlarının döşenmesi, çelik çatı montajları, kule inşaatı son hızıyla sürüyor.
İnşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, otogarı yaparken kalıcılığı ön planda tuttuklarını dile getirdi. 200 dönümlük alanda 100 bin metrekarelik inşaat alanının bulunduğuna ve tek kat üzerine inşa edildiğine dikkat çeken ve bu alanda bir milimetrelik meyil, rampa bulunmadığına işaret eden Başkan Günaydın, böyle bir çalışmanın Türkiye’de gerçekleştirilmediğine dikkat çekti.
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Kalıcı olarak düşündüğümüz, yüzlerce yıl değişmeyecek, çocuklarımızdan, torunlarımızdan öte kullanılacak bir tesis inşa ediyoruz. Nasıl İstanbul’da Osmanlı döneminde yapılan kapalı çarşı 600’üncü yılına yaklaştı. 600 yıldır bu çarşı kullanılmakta, içerisinde 5 metrekare boş alan bulamıyorsunuz, tek kat üzerine kurulmuş ve kod farkları varsa rahatsız etmeyen meyillerle geçmişler. Günümüzde yüzlerce, binlerce alışveriş merkezleri yapılıyor. Bunların geleceğinin ne olacağı pek belli değil. Biz burada geleceği de düşündük. Burası da düz, tek kat ve bir milimetre kod farkı yok. Tarih incelendiğinde bizim de burada yaptığımız çarşı Türkiye’de tek oluyor. Tarihe baktığınızda bu tarihi çarşı 600 senedir yaşıyor, bundan sonrada bir 600 sene daha yaşayacak. 200 dönüm alan üzerine bir çalışma yapıyoruz ve 100 bin metrekare de tek kat üzerine inşaat yapım alanı bulunuyor. Süratle bitirmek için çaba sarf ediyoruz, inşaatta blokajları C40, diğer bölgelerde de C60 beton kullanılıyor. Demirde 1,60 yapılıyor. Isparta’da atılan demirlerin iki katı. Yüzyıllara sarih olsun diye. Önemli bir inşaat. Biz millet olarak yüzlerce yılı düşünme olayı olmuyor. Geçici süreleri düşünerek inşaatlar yapılıyor. Biz tarihi de tarihin mimarisini de iyi biliyoruz. Bu mimarilerinde 500-600 yıl kullanıldığını, kullanılma fonksiyonunu bilerek burası yapılmaktadır” dedi.
İnşaat alanında devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Günaydın, “Çelik çatı çalışmaları yapılıyor. 50 metre açıklıkta kubbe şeklinde bir giriş kapısı yapılıyor. Çarşı bölgesindeki sokaklarda oldukça geniştir. Çok dikkat çekici özellikler var. Sokaklarda raylı çelik sistemi açılabiliyor, katlanabiliyor. Yazın açıp, kışın kapatabiliyoruz. Döner kulemiz bulunuyor. Bittiğinde Isparta’mızın sevilen kulesi olacaktır. Kafeterya, lokantalar bulunuyor, yine ak kilim müzesi yapılıyor. Yoğun çalışılıyor, arazi büyük, proje büyük. Yüzlerce yıla hitap edecek proje. Bu özellikle çizilmiş bir proje ile de Türkiye’de ilk.  Bu çalışmalar Isparta’mıza, Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun” görüşlerinde bulundu.

ISPARTA BELEDİYESİ
 
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