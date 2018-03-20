1 yılda 1 milyon 58 bin poliklinik hizmeti veren Isparta Şehir Hastanesi ilk yılını törenle kutladı

Isparta Şehir Hastanesinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla hastanede pasta kesilerek, çeşitli etkinlikler ve kokteyl düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Daire Başkanı Sayit Çelebi, Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın ve çok sayıda davetli katıldı.Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Şehir Hastanesinin Isparta’nın sembolü haline geldiğini belirterek, "Birçok büyükşehir varken, şehir hastanesi yapımında Isparta’nın bu şehirlerin önüne geçmesi bizim için bir gurur vesilesi" dedi. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı kapsamında son yıllarda sağlık yatırımlarına bütçeden 112 milyar TL ayrıldığına dikkat çeken Günaydın, "Bu birçok Avrupa ülkesine göre çok büyük bir rakam. Bizim sağlıkta insanımıza ne kadar değer verdiğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle artık hiçbir vatandaşımız bu hizmetten yoksun değil" diye konuştu.Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de, Türkiye’de sağlıkta dönüşümün önemli bir adımı olan Şehir Hastaneleri projesinin üçüncüsü olarak hayata geçirilen Isparta Şehir Hastanesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Bilgiç, "Şehir Hastaneleri, ülkemizi sağlık alanında yapılan hizmetleri, kat edilen mesafeleri ile dünyanın gıpta ile izlediği bir noktaya getirmiştir. Artık çağdaş ve modern hastanelerimizde, her türlü ileri teknolojik donanımları ile son derece çağdaş ve modern bir sağlık hizmeti alma sürecini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Süreyya Sadi Bilgiç, 2018 yılında 59 milyon lira değerinde 8 proje hayata geçirmeyi planladıklarını, Akfen İnşaat tarafından Haziran ayında 4 bin kişilik öğrenci yurdunun tamamlanarak Kredi ve Yurtlar Kurumuna teslim edileceğini ifade etti.Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin ise, 1 yıllık süre içerisinde daha önce diğer hastanelerde bulunmayan yeni birimlerinin açılmasıyla başta Isparta olmak üzere çevre illere de hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Kısa zaman içerisinde kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarına aktif olarak başlayacaklarını ve 24 yataklı ek yoğun bakım ünitesini de hizmete alacaklarını kaydeden Keskin, "İnsan odaklı, birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyan, sağlık sorunlarına zamanında uygun ve etkili çözümler üretmeyi hedeflemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Hizmete açıldığı günden bu yana, 1 milyon 58 bin kişiye poliklinik hizmeti verilen Isparta Şehir Hastanesinde, 307 bin hastaya acil serviste müdahale edildiği ve 3 milyon 522 bin laboratuvar testi yapıldığı açıklandı.1 yılda 36 bin 822 kişiye yataklı tedavi hizmeti sağlandığı kaydedilen Şehir Hastanesinde, bin 138 kişiye anjiyo işlemi gerçekleştirilirken, 42 bin 543 ameliyat yapıldığı belirtildi. Hastanede, 1 yıl boyunca 2 bin 374 doğum gerçekleştirilirken, 50 bin ultrason çekimi yapılarak, 3 bin 900 kişinin de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinden hizmeti aldığı kaydedildi.45 bin MR çekimi yapılan hastanede ayrıca, 1 yıl boyunca toplam 42 bin 457 tomografi hizmetinin verildiği ifade edildi.Konuşmaların ardından katılımcılara plaketleri takdim edilerek, Isparta Şehir Hastanesinin 1’inci yıl pastası kesildi. Tören, kokteylle son buldu.