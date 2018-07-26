Isparta Şehir Hastanesinden sağlık turizmi atağı

İngilizce tanıtım filmi ile Isparta ve Isparta Şehir Hastanesi tanıtımı

Isparta Şehir Hastanesinden sağlık turizmi atağı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Isparta Şehir Hastanesinden sağlık turizmi atağı   
  - İngilizce tanıtım filmi ile Isparta ve Isparta Şehir Hastanesi tanıtımı   
  - Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ferudun Ruşen Keskin:   
  - “Doktor ve hastane ekipman kalitemiz üst segmentte, fiyatlarımız ise Avrupa’ya kıyaslandığında çok çok rekabet edebilir koşullarda”   
  - “Her şeyimiz var, ‘Neden sağlık turizminde, bacasız sanayide yerimizi almayalım’ diye düşünüyoruz”   
 
 - Isparta’da son yıllarda doğal ve kırsal turizmin üst seviyelere çıkmasıyla birlikte, şehir hastaneleriyle de sağlık turizmi için Isparta ve şehir hastanesini anlatan İngilizce tanıtım filmi hazırlandı. Başhekim Uzman Dr. Ferudun Ruşen Keskin, “Bunları güzel bir şekilde harmanlayıp, sağlık turizmi adı altında, güzel bir planlamayla birlikte bunu sunabilir, karşılığında ülkemize ciddi bir döviz girdiği sağlayabiliriz. Isparta Şehir Hastanemiz, sağlık turizmine gerçekten katkı sağlayacak bir konumda” dedi.   
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hayalim’ dediği şehir hastanelerinden 3.’sü olan Isparta Şehir Hastanesi, yer aldığı lokasyonda sağlık turizmi adına harekete geçti. Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’lik kısmı ile Türkiye’deki lavanta üretiminin yüzde 80’lik kısmını tek başına karşılayan Isparta’da, sağlık turizminin geliştirilmesi adına şehir hastanesi için İngilizce tanıtım filmi hazırladı. 
  Yaklaşık 15 dakikalık filmde, ilk olarak Türkiye, İstanbul ve Isparta doğal güzellikleriyle gösterime girerken, son teknoloji Isparta Şehir Hastanesi de tüm detaylarıyla anlatılıyor. 
  Isparta’nın, Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan ve doğal güzellikleriyle meşhur bir il olduğunu kaydeden Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ferudun Ruşen Keskin, yapılan İngilizce tanıtım filmi ile kentin turizm potansiyeline sağlık turizminin de eklenebileceğini kaydetti. 
 
  Gül ve lavanta ile öne çıkan Isparta’da hedef sağlık turizmi 
  ‘Güller diyarı’ olarak anılan Isparta’nın, son dönemde adından lavantayla da söz ettirmeye başladığını, ardından şehir hastanesi ile öne çıktığını belirten Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ferudun Ruşen Keskin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiyemizde yeni açılan şehir hastaneleri, konsept olarak Avrupai standartların da üstünde. Odalarından ameliyathanesine, acilinden yoğun bakıma kadar, her seviyede üst segmentte hizmet veren konumdayız. Tabii böyle olunca, ‘Bunu neden Avrupa’ya, Afrika’ya ve Orta Asya’ya açmayalım’ dedik. Bizde doktor kalitesi, gerçekten üst seviyededir. Ekip ekipman da şehir hastanesiyle birlikte üst seviye ve segmente ulaşmış bulunmakta. Bunları güzel bir şekilde harmanlayıp, sağlık turizmi adı altında, güzel bir planlamayla birlikte bunu sunabiliriz, karşılığında ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayabiliriz. Şehir hastanemiz, sağlık turizmine gerçekten katkı sağlayacağı bir konumda” dedi. 
 
  “Kentte, şehir hastanesiyle sağlık turizmini efektif hale getirmek için yapılan bir tanıtım filmi” 
  Yaptıkları İngilizce tanıtım filmi ile sağlık turizmine katkı sunmayı amaçladıklarına değinen Uzman Dr. Keskin, “Tanıtım filmimizde, Isparta’nın doğal bir turizm kenti olmasından kaynaklanan şekilde öne çıkmasını amaçlayan bir planlama yaptık. Arkasından Türkiye’de Ispartamız için açılan şehir hastanemizin konseptini tanıttık. İyi bir görsel olduğuna inanıyorum ve bu nedenle böyle bir filmi uygun gördük. Umarım bu atılmış adım, zaman içerisinde sağlık turizmini efektif hale getirmek için katkı sağlar. Bize düşen her şeyi yapacağımıza inanıyorum. En azından düşünce olarak çok güzel. Ekip ekipman bakımından sıkıntımız olmadığı bir gerçek. En kısa zamanda hayata geçirmek için planlamalarımız devam ediyor” diye konuştu. 
 
  “Hastane ve doktor kalitemiz en üst seviyede, fiyatlarımız ise Avrupai standartlarla çok çok rekabet edilebilir koşulda” 
  Yaptıkları çalışmaların, Türkiye’nin başka yerlerinde açılacak şehir hastaneleri konseptinde de uygulanacağına inandığını ifade eden Uzman Dr. Keskin, “Sağlık, dünyada gerçekten önemli bir durumda. Sağlık maliyetleri, özellikle yurt dışında ciddi maliyetler tutmakta. Ülkemiz bu konuda şanslı. Dolayısıyla, doktor ve hastane kalitesinin üst seviyede olması, fiyatlarımızın Avrupa’ya kıyaslandığında çok çok rekabet edebilir koşulda olması, sağlık turizmini gerçek anlamda ön plana çıkarmaktadır. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler devletimiz tarafından yapılmakta. Ama en azından bunun düşüncesi bile yapmanın yarısı anlamındadır. Zaman içerisinde, bunu daha rantable ve daha iyi bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum. Çünkü, bizim şehir hastanesi olarak alt yapımız, doktor kalitemiz müsait, onun için kısa sürede bunu sisteme geçireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu. 
 
  “Her şeyimiz var, ‘Neden sağlık turizminde, bacasız sanayide yerimizi almayalım’ diye düşünüyoruz” 
  Isparta Şehir Hastanesinin Türkiye’de hizmete açılan 3. şehir hastanesi olduğuna dikkat çeken Keskin, hastanenin genel özelliklerinden bahsederek, “Hastanemizde eksik olan hiçbir şey yok, her şey fazlasıyla mevcut. Sağlık turizmine cevap verebilecek her koşulumuz mevcut. Radyoloji ünitesinden ameliyathanesine, acilinden yoğun bakımına kadar alet - edevat yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Teknoloji en üst seviyelerde olduğundan dolayı hastanemizin bu şartlara uygun olduğunu düşünüyorum. Doktor kalitemiz Türkiye’de kıyaslama yapılacak düzeyde bile değil, en üst seviyededir. Yani özet olarak, her şeyimiz var, ‘Neden sağlık turizminde, bacasız sanayide yerimizi almayalım?’ diye düşünüyoruz. En kısa zamanda gerekli adımları atıp, bu konuya eğileceğimizi bilmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı. 
 
  “Hastanemizi, halkımızın ve meslektaşlarımızın kullanması, bize onur veriyor” 
  Keskin, böylesine bir hastanede hizmet vermekten onur ve gurur duyduğunu kaydederek, hastanenin yapımında emeği geçenlere de teşekkür ederek, “Şehir Hastanesi konsepti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hayalimiz’ dediği bir konsept. Şehir Hastaneleri, bir doktor olarak bana göre, ultra lüks bir konforda. Bunu halkımızın ve bizim kendi meslektaşlarımızın kullanması, bize onur veriyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkürlerimi, saygılarımı sunmaktan şeref duyarım, ellerine sağlık" dedi. 
 
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İHA                        
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