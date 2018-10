- Isparta Şehir Hastanesinde başlatılan ‘Okuyan Hastane Projesi’ kapsamında, hastalar, hasta yakınları ve personellerin kitap okumasını teşvik etmek amacıyla farklı bloklarda 2 kütüphane oluşturuldu. Kütüphanelere hem kitap bağışı yapılabiliyor, hem de dileyenler oluşturulan noktalar ve odalarında kitap okuyabiliyor. Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Arzu Tığlı, amaçlarının okumaya teşvik olduğunu belirtti.Isparta Şehir Hastanesinde hastane çalışanları, yatan hastalar ve refakatçıların kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla Isparta Şehir Hastanesindeki 2 blokta 2 kütüphane kuruldu.Kütüphaneler için kitap bağışıyla hastane genelinde okuma kampanyası başlattıklarını belirten Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Arzu Tığlı, ilk etapta hastane personeli tarafından 2 kütüphane için yaklaşık 700 kitap bağışı yapıldığı belirtti.Başhekim Yardımcısı Dr. Tığlı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Dileyen herkes bize kitap bağışında bulunabilir. İster okunmuş, ister yeni kitaplar olsun, bağışta bulunmak isteyenler başhekimliğe kitap bırakabilirler” dedi.'Okuyan Hastane’ olarak amaçlarının hastanede sosyal alanlar kurarak, okuma oranını artırmak olduğuna değinen Dr. Tığlı, tedavi gören hastaların bir nebze de olsa hastalıklardan uzaklaşarak kitap ile ruhen rahatlamalarını sağlamak niyetinde olduklarını iletti.Kişilerin, hastanede oluşturulan kütüphaneler sayesinde kitaplara kolay ulaşımını sağlamak hedefinde olduklarına dikkat çeken Tığlı şöyle devam etti:"Hastanemizde yatan hastalar ve refakatçılarımız, hastanede kaldıkları sürece C ve D bloklardaki kütüphanelerden faydalanabilirler. Kitap okumak için 2 adet kütüphanemiz mevcut ama hasta ve refakatçılarımız aynı zamanda kütüphanelerimizden aldıkları kitapları, bulundukları veya yattıkları odalarda da okuyabiliyorlar.”Kütüphanelerin şimdilik yaklaşık 30 kişilik kapasite ile hizmet vermeye başladığını ancak önümüzdeki süreçte gelecek talebe göre artabileceğine aktaran Dr. Tığlı, okuma oranının artışı durumunda her katta bir kütüphane gibi farklı uygulamalara da gidilebileceğini iletti.Amaçlarının okumayı teşvik olduğunu kaydeden Dr. Tığlı, "Şu anda her 2 kütüphanemizdeki kitap sayımız yaklaşık 700 civarında. Bu, sadece kendi personelimizin katkılarıyla bu sayıya ulaşmıştır. Yapılacak olan bağışlarla, kitap sayısının 2 bin - 3 binlere ulaşmasını umut ediyoruz. Hastalar ve hasta yakınları olmak üzere, dileyen herkes kitap bağışında bulunabilir. O yüzden kitap bağışları ve teşviklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Hastanedeki kampanyanın, önümüzdeki günlerde bağışların artırılması ve okuma seferberlerinin yoğunlaşarak devam etmesi hedefleniyor.İHA