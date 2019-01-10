Isparta Şehir Hastanesi Haberleri...

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda düzenlenen bir program kapsamında; Isparta İl Merkezinde hizmet veren aile hekimlerine Hastanemiz Gebe Okulu, SDL(Sezeryan, Doğum, Lohusa) Odaları ve Suda Doğum Ünitesi anlatıldı.Programda ilk olarak Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Dilek SEVER, 2018 yılı verileri ile Gebe Okulumuz ve Doğum Ünitelerimizin istatikleri ve çalışmalarını anlattı.Başhekim Yardımcımız Arzu TIĞLI tarafından, Gebe Okulumuza 2018 yılında hastalarını yönlendiren Kadın Doğum hekimlerimize teşekkür belgelerinin de verildiği programda Doğum Ünitelerimiz ve Gebe Okulumuz birim sorumlularının yaptığı sunumlarla aile hekimlerine anlatıldı.Program sonunda gerçekleştirilen yerinde saha turu ile Doğum Ünitelerimiz ve Gebe Okulumuz aile hekimlerine tanıtıldı