HASTANEMİZDE BAYRAMLAŞMA

Başhekimimiz F. Ruşen KESKİN ve hastane yönetimimiz Ramazan Bayramının ilk gününde hastanemizde nöbet tutan personellerimiz, yatan hastalarımız ve acil servisimize başvuran hastalarımızla bayramlaştı.Hastanemizde nöbet tutan personellerimiz ve hastalarımızın tek tek ziyaret edildiği bayramlaşma programında çalışanlarımızla sohbet ederek bayramlarını kutlayan başhekimimiz ve beraberindeki yönetim heyetimiz hastalarımızı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını kutladı.Çocuk hastalarımızın da unutulmadığı bayramlaşmada Başhekimimiz çocuk hastalarımıza bayram harçlığı verdi.Bayram şekeri, çikolata ve baklava ikramlarının da yapıldığı bayramlaşma ziyareti hastalarımızın ve personellerimizin memnuniyetlerini dile getirdikleri dilek ve temennilerle sona erdi.