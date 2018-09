- Isparta Şehir Hastanesi’nde 2018 yılı Temmuz ayından itibaren alınan ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanı dolayısıyla ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin anne ve bebek için seferber edildiğini dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Elvan Erdem Yıldız, anne sütünün bebek için önemine işaret ederek, anne adaylarını hamilelik fark edildikten itibaren gebe okuluna katılmaya davet etti.Tüm dünyada anne ve bebek sağlığı adına, 1989 yılından itibaren ciddi çalışmalar yapılmaya başlandığını anlatan Uz.Dr.Elvan Erdem Yıldız, bu konuda 1991 yılından itibaren Türkiye’nin de dahil olduğu ‘Bebek Dostu Hastane’ kriterleri ve sürecini özetledi; “1989 yılında tüm dünyada, Dünya Sağlık Örgütü ve UNISEF’in belirledikleri kriterlere göre, sağlık kuruluşlarında anne sütünün öneminin daha iyi vurgulanması ve anne sütüne olan önemin artırılması için ‘Bebek Dostu Hastane’ kriterleri belirlenmiş. Bu kriterlere uyan hastanelere de ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanı verilmesine karar verilmiş. 1991 yılından itibaren de ülkemizde bu çalışmalar yürütülmekte ve kriterleri tamamlayan hastanelere bu unvan verilmeye başlanmıştır. ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanında en önemli şeyler, hastanede bu konuda eğitimli ve deneyimli personel olması, bebekle annenin doğar doğmaz temasının sağlanması, anne sütünün öneminin vurgulanması, anne sütünün verilmesi için eğitimli hemşirelerin olması, bebeğin her an annesini emebilmesi için özel odalar hazırlanmış olması, bebeklere mama - emzik ve biberon gibi ürünlerin önerilmemesi, doğum sonrasında bebeğin erken kontrole çağrılarak yine anne sütünün devamı için annenin teşvik edilmesidir.”Isparta Şehir Hastanesi’nin ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanını geçtiğimiz Temmuz ayında aldığını anımsatan Uz.Dr.Elvan Erdem Yıldız, “Hastanemizde doğar doğmaz bebekler anneyle temas ettiriliyor, annelerin bebeklerini emzirmeleri teşvik ediliyor. Bu konuda eğitimli hemşirelerimiz var. Her gün bebeklere viziteler yapıp, anneleri emzirme konusunda teşvik ediyoruz. Annelere emzik, biberon ve mama kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bebek yeni doğanda yatıyorsa, anneyi de anne otelinde konaklatıyoruz. Bebeğin emzirilmesi için anne her gün yeni doğan servisine çağrılıyor. Emzirme olayı destekleniyor. Emziremeyen annelerin sütü sağdırılarak, saklama alanlarında depolatılıyor ve tekrar bebeğe verilmesi sağlanıyor. Yeni doğan servisi ve çocuk polikliniklerinde emzirme odalarımız var. Buralarda anneler bebeklerini emzirebiliyorlar” dedi.Anne sütünün, bir bebeğin alabileceği en sağlıklı gıda olduğuna vurgu yapan Uz.Dr.Yıldız, “Anne sütü, en sağlıklı, en ucuz, en kolay ve ekonomiktir. O yüzden lütfen bebeklerimizi doğar doğmaz anne sütüyle besleyelim. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6 aydan sonra anne sütüyle ek gıdalarla takviye yaparak 2 yaşına kadar besleyelim” diye konuştu.Anne sütünün öneminin hamilelikten itibaren anne adaylarına anlatılması gereken bir durum olduğunu kaydeden Yıldız, “Bu konuda hastanemiz bünyesinde hamilelik fark edildikten itibaren anne okulu eğitimi verilmektedir. Lütfen gebelerimiz anne okullarına kayıtlarını yaptırsınlar. Burada çok güzel emzirme eğitimleri ile süt konusunda eğitim verilmektedir. Annelere mesajım: ‘Hamile olduğunuzu öğrendiğinizden itibaren gebe okuluna gelin, emzirmeyle ilgili sıkıntı yaşamamak için oradaki eğitimlerden faydalanın’” ifadelerini kullandı.İHA