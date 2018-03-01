Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda bin 100 öğrenci, Şehadet Nesli Projesi kapsamında aileleriyle birlikte şehitliği giderek, kabirlere karanfil bıraktıktan sonra dua etti.Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu tarafından hazırlanan Şahadet Nesli Projesi kapsamında, bin 100 öğrenci Isparta Şehitliği’ni ziyaret etti.Okul yönetimi tarafından bir süre önce değerler eğitimi konusunda bazı öğrencilerde eksiklik görülmesi üzerine hayata geçirilen Şehadet Nesli Projesi kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilerin, vatan - bayrak ve şehitlik kavramlarını yakından öğrenmesi adına gerçekleştirilen proje çerçevesinde yaklaşık bin 100 öğrenci ve aileler, okul öğretmenleriyle birlikte Isparta Garnizon Şehitliği’ne giderek şehitlerin kabri başına karanfil bıraktı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette öğrenciler, aileler ve öğretmenler ebediyete intikal eden şehitler için dua etti.Ortaokul Müdürü Ramazan Tezcan, “Okul’da öğrenciler ile yapılan görüşmelerde, değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimizin bayrak, vatan ve özellikle şehitlik kavramlarında eksiklikleri bulunduğunu gördük. Bunun üzerine ‘Neler yapabiliriz’ dedikten sonra projemizi başlattık” dedi.Okul Müdürü Tezcan amaçlarının öğrencilere vatan, bayrak ve şehadet kavramlarını en iyi şekilde öğretmek olduğunu belirterek, “Projemiz kapsamında öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz, Kur’an hatimleri okumaya devam ediyorlar. Şehitler haftasında da yine okulumuz bünyesinde hatim duası okunup, Mevlid-i Şerif okunacaktır. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz kutsal değerlerimize vatan, bayrak ve şehadet kavramının önemi gerekliliği kavratılmadı amaçlanmaktadır.”ISPARTA (İHA)