Isparta SDOSB’dan Vali Yılmaz’a ziyaret

Isparta SDOSB’dan Vali Yılmaz’a ziyaretISDOSB Yönetim Kurulu Başkanı Karabulut'dan Vali Yılmaz’a ziyaretVali Şerif Yılmaz, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi (ISDOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut’u kabul etti. Ziyarette Karabulut’a ISDOSB Bölge Müdürü Kadir Tekin eşlik etti.Vali Yılmaz, ziyaret dolayısıyla Karabulut ve Tekin’e teşekkürlerini dile getirdi.BAKA dönem başkanlığını yürüten Vali Yılmaz’a da kabulü dolayısıyla teşekkür eden Karabulut, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesine yapılacak bir yatırımla ilgili kendisiyle bir süre görüştü.Ziyarette ayrıca Burdur 1’inci, 2’inci OSB ve Isparta SDOSB tarafından birlikte yapılması düşünülen ortak arıtma tesisiyle ilgili devam eden süreç masaya yatırıldı.