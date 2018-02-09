OCAK AYINDA ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI’NDA 8.027 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ…





DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Ocak ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36 artışla 7.654, dış hat yolcu trafiği yüzde 59 artışla 373, toplamda ise yüzde 37 artışla 8.027 oldu.



2018 Yılı Ocak ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 1.115 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 5 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 6 artışla 1.120’ye ulaştı.



2018 Yılı Ocak ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 34 artışla 71 ton olarak gerçekleşti.



