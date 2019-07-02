Isparta’da planlı elektrik kesintisi

5 Temmuz 2019 Cuma günü, 14.00-15.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Sav Kasabası TR-4 (322326) trafosu D kolu çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 5 Temmuz 2019 tarihinde, saat 14.00-15.30 arasında, bir buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Sav Kasabasının Aşağı Mahalle Güllük Sokak bölgesinde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

5 Temmuz 2019 Cuma günü, 15.30-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Sav Kasabası TR-2 (322329) trafosu A kolu çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 5 Temmuz 2019 tarihinde, saat 15.30-18.00 arasında, iki buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Sav Kasabasının Fatih Mahallesinde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

5 Temmuz 2019 Cuma günü, 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Sav Kasabası TR-5 (322352) trafosu A kolu çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 5 Temmuz 2019 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Sav Kasabasının Yusuflar Mahallesinde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

5 Temmuz 2019 Cuma günü, 14.00-15.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Sav Kasabası TR-3/A (322327) trafosu A kolu çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 5 Temmuz 2019 tarihinde, saat 14.00-15.30 arasında, bir buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Sav Kasabasının Aşağı Mahalle Mancarlık bölgesinde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.

