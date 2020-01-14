TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel hakları olup, bu bağlamda “Tüketici Hakları” konulu Türkiye Geneli ortaokul öğrencileri 5.6.7. ve 8’inci sınıflara yönelik Resim Yarışması ile lise öğrencileri 9.10.11. ve 12’nci sınıflara yönelik Karikatür Yarışması yapılacaktır. Söz konusu yarışmalar ile eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amaçlanmakla beraber tüm Türkiye’de resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören lise ve ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır.
Genel Katılım Şartları
- Yarışmalara katılım ücretsizdir.
- Karikatür Yarışması lise ve dengi okulların 9.10.11. ve 12’inci sınıfları olmak üzere tek kategoride yapılacaktır.
- Resim Yarışması ortaokul 5.6.7. ve 8’inci sınıflar için yapılacaktır.
- Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
- Karikatürler ve Resimler 35x50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
- Eserlerin aslı (orijinali) ve katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Katılım Formu ve Taahhütname” elden, posta veya kargo aracdığı ile kapalı zarf içerisinde en geç 07 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar İsparta Ticaret İl Müdürlüğü yarışma sekretaryasına teslim edilmelidir.
- Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinden, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi ne ulaşabilir.
- Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
|İLİ / İLÇE
|Eserin Adı
|Öğrencinin:
|Adı ve soyadı
|Sınıfı / Cinsiyeti
|Okulun:
|Adı
|Adresi
|Telefonu
|e-posta
Yarışma Takvimi
18 Kasım 2019 Pazartesi 07 Şubat 2020 Cuma (mesai bitimine kadar)
Ayrıca Duyurulacaktır.
(Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan tören sonrasında tüm yarışmacılara duyurulacak daha öncesinde duyuru yapılmayacaktır.
Ayrıca Duyurulacaktır.
Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan Geleneksel Tüketici Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.
Yarışmalara ilişkin bilgi ve belgeler 12.12.2019 tarih ve 50332231 sayılı yazımız ile İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup, ilgili kurumca ildeki tüm okullara bilgi verilmiştir.
İletişim Bilgileri:
Adres : Bağlar Mahallesi. 2758 Sok. Bağlar Sosyal Tesisi No: 9 K: 2 Merkez / İSPARTA Telefon : (0 246) 500 50 25 Faks : (0 246) 500 50 27 E-Posta: isparta.tim@ticaret.gov.tr
Mehmet Akif ÜLGER Ticaret İl Müdürü V.