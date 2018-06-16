Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, drone ile bayram trafiği denetimleri yaparken, şehirlerarası otobüsleri ziyaret eden Şube Müdürü Hüseyin Çalhan da yolculara trafik kurallarına uyulması konusunda bilgiler verdi.Isparta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram trafiği konusunda gerekli önlemleri aldıktan sonra Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde drone ile denetim yaptı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan’ın da denetimlere bizzat katılarak yolcu otobüslerini ziyaret erip kurallara uymaları konusunda vatandaşları bilgilendirdi ve bayramlarını kutladı.İHA