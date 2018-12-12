Isparta’da planlı elektrik kesintisi

14 Aralık 2018 Cuma günü, 08.30-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M7 TR-127 (Göltaş Evleri.) trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 14 Aralık 2018 tarihinde, saat 09.00-13.00 arasında, beş buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Hızırbey Mahallesinde bulunan 112. Caddenin bir kısmı, 1562, 1564, 1548 ve 1573 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

14 Aralık 2018 Cuma günü 14.00-18.00 saatleri arasında ve 15 Aralık 2018 Cumartesi günü 12.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-209 (Anadolu Sos. Tes. TR 322140) ve TR-208 (Anadolu Lisesi 322139) trafoları AG çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 14 Aralık 2018 tarihinde, saat 14.00-18.00 arasında, dört saat süreyle ve 15 Aralık 2018 tarihinde, saat 12.00-18.00 arasında altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Anadolu Mahallesinde bulunan 4215, 4205, 4202, 4209, 4213, 4217 ve 4219 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

15 Aralık 2018 Cumartesi günü, 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-205 (Iyaş Selçuklu TR) trafosu çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 15 Aralık 2018 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Modernevler Mahallesinde bulunan 3148 ve 3159 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

16 Aralık 2018 Pazar günü, 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M5 TR-1A TR-213 trafosu (322142) AG çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 16 Aralık 2018 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Modernevler Mahallesinde bulunan 3122, 3111, 3104, 3115, 3110 ve 3117 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

16 Aralık 2018 Pazar, günü 12.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek TR-210 (Veli TR 322141) trafosu AG çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 16 Aralık 2018 tarihlerinde, saat 12.00-18.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Anadolu ve Moderevler Mahallelerinde bulunan 103, 131 Caddelerinin bir kısmı ile 3103, 3107, 3105, 4219, 4202 ve 4215 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.