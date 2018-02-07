- Isparta Belediyesi petrol istasyonun ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi’nin Antalya Yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu 10 yıllığına kiraya verildi.Isparta Belediyesi’nin Gülevler Mahallesi Antalya Yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu 10 yıllığına kiraya verilmesi amacıyla ihalesi gerçekleştirdi. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. Belediye Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ihale yıllık 650 bin TL+ KDV olarak 10 yıllığına yapıldı. Açık artırma sonrasında Oktay Petrol yıllık 870 bin 100 TL+KDV ile ihaleyi aldı.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükmünce açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihale komisyonca yapılacak son incelemelerin ardından kesinleşecek.ISPARTA (İHA)