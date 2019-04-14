PAGUK “Eğitim Festivali” Başladı

Süleyman Demirel Üniversitesi Proje Araştırma ve Geliştirme Topluluğu ile ISUBÜ Proje Araştırma ve Geliştirme Topluluğunca öğrencilerin kariyer planlamasına destek olmak amacıyla düzenlenen “Eğitim Festivali” başladı.Alanında uzman isimlerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Salonu’nda öğrencilerle bir araya gelerek kariyerlerine yön verdikleri festivalin ilk konuğu, Yazılımcı Yiğit Özaksüt oldu.“Microsoft AL/ ML Tools, Mobile Application Management” konulu konuşmasında Özaksüt, Microsoft’un içeriği ve kodları hakkında bilgiler vererek meslek hayatında edindiği tecrübeleri paylaştı.Etkinliğin ikinci gününde ise “Piraye”, “Yüreğim Seni Çok Sevdi”, “En Son Yürekler Ölür” gibi çok satılan kitapların Yazarı Canan Tan, sevenleriyle buluştu. “Edebiyatın Eğitimdeki Yeri ve Önemi” isimli konuşması ile öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tan, “İnsanlara dokunabilme sanatı” olan yazarlığın herhangi eğitiminin olmadığına tamamen içsel bir duygu olduğuna dikkati çekti.Yazarlık ve edebiyatın hakkında da görüşlerini paylaşan Canan Tan, öğrencilere “Yüreğinizin götürdüğü yere gitmelisiniz ve hayal dünyanızı sonuna kadar zorlamalısınız. Edebiyat ve yazarlık dışarıdan görüldüğü gibi değil farklı bir dünyadır. Bu dünyanın kapılarını zorlamalısınız.” mesajını verdi.Kaleme aldığı metinlerin beğenilmesinin kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Tan, aldığı geri dönüşler vesilesiyle olumlu değişimler yaşadığını söyledi. Eserlerini oluşturma aşamaları ve yararlandığı kaynaklar hakkında da öğrencilere bilgiler veren Yazar Canan Tan, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.