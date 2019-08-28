PROTOKOL İMZALANDI

“HİZMETE TAM GAZ DEVAM”

Isparta İl Özel İdare Genel Sekteri Mahmut ZADEOĞLU ve Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat PARLAK arasında protokol anlaşması imzalandı.Keçiborlu Belediye Başkanlığın talebi üzerine İl Özel İdare ve Keçiborlu Belediye Başkanlığı arasında 2 km ikinci sathi kaplama işlemleri için protokol yapıldı. Protokolde belirtilen bedelin Keçiborlu Belediye Başkanlığınca yatırılması sonucunda 2 km ikinci sathi kaplama işi 2 iş günü içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.Isparta İl Özel İdare Genel Sekteri Mahmut ZADEOĞLU ve Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat PARLAK hayırlı olsun dileklerinde bulundular.