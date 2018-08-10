

- Otogarda uyuşturucu operasyonu



- Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Antalya’dan gelen otobüsten inen şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda kente uyuşturucu madde giriş-çıkışı sağlamak isteyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Isparta otogarda bir süre Antalya’dan gelen otobüsleri takibe alan ekipler, saat 01.30 sıralarında şüphe üzerine Y.C.Ş. isimli şahsı durdurdu. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden 2.55 gram eroin maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.C.Ş. isimli şüpheliye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.



İHA

