Isparta Otogarda izdiham yaşamdı

Isparta Otogarda Final Sonu İzdihamı

Isparta’da yaklaşık sayısı 100 bine yaklaşan üniversite öğrencisinin final sınavları sonrasında memlekete gitme telaşıyla otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle ek seferler oluşturuldu.



Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde final sınavları biten üniversite öğrencilerinin memlekete tatile gitmesi dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.



Kentte 98 bine mevcuda varan öğrenci sayısıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, final sınavlarının tamamlanmasının ardından memleketlerine gitmeye başladı.



Geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren sona eren sınavların ardından, aile özlemi çeken öğrencilerin memleketlerine gitmek için şehirlerarası yolcu otobüslerini tercih etmesi, otogarda yoğunluk oluşturdu.



Günler öncesinden rezerve edilen ve ayırtılan otobüs koltukları, bilet almayı son güne bırakan öğrencileri zorda bıraktı.



"24 ek sefer düzenledik"



Bazı firmalar, mevcut kapasite ile yolcu taleplerine cevap veremeyince ek seferler oluşturdu.



Isparta'daki şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan özel bir firma müdürü Serhat Tanrıverdi, "Geride bıraktığımız son 3 günde, memleketlerine gitme telaşı içinde olan öğrenciler otogara akın ettiler. Firmalardan çoğu, fazla gelen yolcu taleplerine yanıt veremeyince çift katlı otobüslerini devreye sokarak, ek seferler oluşturdu. Biz de bu yoğunluk dolayısıyla, normale ek olarak 24 sefer daha oluşturduk. Öğrencilerin, mağdur olmamaları için gerekeni en iyi şekilde yapmaya çalıştık" dedi.



En çok talep Antalya ve İstanbul'a



Düzenlenen ek seferlerin, daha çok Antalya ve İstanbul gibi şehirler için talep edildiğini belirten Tanrıverdi, bu dönem içinde ülke genelindeki birçok ile de yolcu taşımacılığı yaptıklarını belirtti.



Öte yandan, Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bugün itibariyle hafiflemesi beklenen yoğunluğun, yaklaşık 1 - 2 hafta içerisinde oluşacak öğrenci dönüşlerinde tekrar yaşanması bekleniyor. -