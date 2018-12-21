Isparta Orman Bölge Müdürlüğünce 2018 yılında hedeflenen 84 Km. yol kenarı ağaçlandırma programı 172 Km. olarak gerçekleştirildi.Bölge Müdürlüğümüze bağlı 7 İşletme Müdürlüğünde 2018 yılı için 84 Km. yol kenarı ağaçlandırma programı ile çalışmalar neticesinde hedefin üzerine çıkılarak 172 Km. yol kenarı ağaçlandırması tamamlandı. Bu çerçevede yörenin ekolojik şartlarına uygun türlerden sedir, ladin, karaçam, çınar, top akasya, servi, dişbudak, ıhlamur, lavanta, akçaağaç olmak üzere 83.060 adet boylu fidanın yol kenarlarına dikimi gerçekleştirilmiş oldu.Genel Müdürlüğümüz direktifleri doğrultusunda vatandaşlarımızın görsel olarak daha keyifli yolculuk yapmalarına yönelik gerçekleştirilen yol kenarı ağaçlandırma çalışmaları ile devlet karayolları kenarlarında biyolojik çeşitliliğin artırılması ve yolun her iki yanında yer alan şevlerde erozyonun azaltılarak rekreaktif bir görünüm kazandırılması sağlandı.