Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bal Ormanı alanlarını 12.100 Dekara Yükseltti

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak ülkemizin ve arıcılarımızın bal üretimine ve ekonomisine katkı sağlamak için bal ormanı alanlarımızın sayısını, alanının ve kalitesini arttırıyoruz.Ormanlarımızda ilaç kullanılmaması organik bal üretimine katkı sağlıyor. Ayrıca bu alanlara lavanta, biberiye, akasya, arı otu, mahlep, badem, yaban eriği, alıç, ıhlamur, ardıç, atkestanesi, katırtırnağı, adaçayı, iğde gibi değişik türler dikilerek bal çeşitliliğimizi arttırıyoruz. Ülkemiz bal üretiminde Çin’den sonra dünyada ikinci sıraya yükselmiştir.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy “Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak bal ormanlarımızın sayısını 26’ya, alanını da 12.100 Dakar’a yükselterek, arıcılarımızın ekonomisine katkıyı arttırıyoruz. Bal ormanlarımızın sadece sayısını ve alanını değil kalitesini de yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür edip, arıcılarımıza kaliteli ve bereketli bal üretimi” diledi.