Cumhuriyet Coşkusu Akşam da Devam Etti

30.10.2019

Cumhuriyetimizin 96’ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Isparta Orduevi’nde Cumhuriyet Kabul Töreni düzenlendi. Kabul Töreninin ev sahipliğini yapan Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi kapıda konukları, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte karşıladı. Katılımın yoğun olduğu Kabul Töreninde Vali Seymenoğlu masaları tek tek gezerek konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Kabul Töreninin ardından Vali Seymenoğlu ve eşi düzenlenen Fener Alayı’na katıldı. Belediye önünden başlayan ve Mimar Sinan Caddesi, Kaymakkapı Meydanını takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında (Valilik Önü) son bulan fener alayına binlerce kişi ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Daha sonra 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında konser programına geçildi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konser, Isparta Belediyesi, Erenler ve UYUMDER mehteran ekibi tarafından söylenen marşlarla başladı.

Yine gecede Isparta Belediyesi Mehteran Ekibi tarafından verilen yaklaşık bir buçuk aylık eğitim ile mehteran ekibini kuran Isparta Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği’nde bulunan özel çocuklar bir gösteri sundu. Özel çocukların sunduğu mehteran gösterisi meydanı dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin konseri ile devam eden etkinlikler bir birinden güzel kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle son buldu.