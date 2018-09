Orman Zararlılarıyla Mücadele çerçevesinde, Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzce Orman Zararlılarıyla mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi için 3.000 adet kuş yuvası yaptırılarak 480 adedi Bucak İşletme Müdürlüğünce yapılan programla ağaçlara asıldı.Bucak İlçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde 25.09.2018 tarihinde Kuş yuvası asma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İlçemiz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Yalçın Sezgin, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Nevzat Sicimli, Bucak Orman İşletme Müdürü Ramazan Kolsuz, Kurum ve Okul Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Basın Mensupları, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.Bucak İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Yalçın Sezgin “ Doğada her canlının uyum içinde yaşadığını ve doğal denge bozulursa her şeyin bozulacağını, Her canlıyı sevmek ve korumanın gerekliliğine dikkat çekerek” tavsiyelerde bulundu.Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Nevzat Sicimli öğrencilere etkinliğin amacı hakkında bilgi vererek “ Son on yılda Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak 11.000 adet kuş yuvası asıldığından bahisle Orman Genel Müdürlüğü olarak böceklerin ormanlara verdiği zararlara karşı biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan kuş popülasyonunun korunması ve arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla, zararlı böceklerin yoğun olduğu alanlarda ağaç kurumalarının önüne geçmek için kuşlardan faydalanılarak zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginlerini yemek suretiyle beslendiği için doğal ve biyolojik mücadeleye yardımcı olunuyor” dediBucak Orman İşletme Müdürü Ramazan KOLSUZ “Bucak Orman İşletme Müdürlüğü olarak Ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik mücadele kapsamında, son 10 yılda Toplam 1.400 adet kuş yuvasını ormanlarımıza astık. Bu yıl da biyolojik mücadele kapsamında 480 adet kuş yuvasının ormanlık alanlara asılacağını söyleyerek, Vatandaşlarımızdan gerek ormanlık alanlara gerekse de okul bahçelerine ve park alanlarına asılan kuş yuvalarını koruma konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz” dedi.Etkinliğin ardından katılımcılara Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlattırılan Bitki Çayı dağıtımı gerçekleştirildi.