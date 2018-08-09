Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2018 yılı programı kapsamında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı ve kültür mantarcılığı fasıllarında tahsis edilen 3.250.000 TL ve ek olarak tahsis edilen 750.000TL ile toplam 4.000.000 TL’lik kredi 37 orman köyünde 206 aileye dağıtıldı.Proje çalışmalarına göre temmuz ayı sonu itibariyle Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak, Gölhisar ve Dinar İşletme Müdürlüklerinde tahsis edilen 4.000.000 TL kredinin %20 si olan 800.000 TL hibe olmak üzere 3.200.000 TL’si 5 yılda, yılda bir taksit olacak şeklinde geri ödenmesi planlandı.Orman Genel MüdürlüğüBasın Müşavirliği