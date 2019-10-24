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Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Burdur Ormanlarındaki zararlılarla entegre mücadele yapıyor

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Burdur Orman İşletme Müdürlüğündeki Orman Zararlılarının teşhisi ve mücadele imkânlarının ortaya konması kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Mücadele alanındaki zararlıların biyolojik evrelerini yakından takip eden OZM Şube Müdürü Nevzat Sicimli, Burdur Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, Orman Yük. Mühendisi Arif Yılmaz ve Burdur orman İşletme Şefi Gökhan Albayrak’ da incelemede hazır bulundu.2019 yılı Mart ayından itibaren Mücadele yapılan alanlarda tespit olunan zararlı kabuk böcekleri ile hastalıklı fertlerin sahadan uzaklaştırılması ve tuzak odunu tesis edilmek suretiyle yapılan mekanik mücadele çalışmaları ile feromonla yapılan biyoteknik mücadele faaliyetleri çalışmaları kapsamında 20 adet ince dal tuzak yığını, tuzak odunlarını 117 adedi özel Orman alanında ve 181 adedi Devlet Ormanında olmak üzere toplam 298 Adet feromon tuzağı tesis edilerek biyoteknik mücacele sürdürülmüştür. Ayrıca suni kuş yuvaları asılması ve Sav orman deposunda bulunan laboratuvarımızda üretilen faydalı terminatör böcek Calosoma sycophanta’nın hastalıklı sahalara salınması şeklindeki biyolojik mücadele çalışmaları ile yapılan orman zararlılarıyla mücadele faaliyetleri desteklenmiştir. Tesis edilen feromon tuzaklarına düşen tüm predatör faydalı böceklerin de zarar görmemesi için takibi yapılarak vaktinde tabiata salınıvermesine özen gösterilmiştir.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy diğer zararlılarla etkin mücadele edilmesi amacıyla teyakkuz halinde olunması ile zararlıların biyolojik evrelerinin takibinin yapılıp mücadele takviminin belirlenerek vaktinde tedbir alınması hususunda talimatta bulunarak yapılan başarılı çalışmalarla ilgili tüm personele teşekkür etti.