ISPARTA NÜKLEER TIP HABERLERİ

SDÜ Nükleer Tıp’ta ''Radyonüklid Tedavi Odası'' Kuruldu

Nükleer Tıp'ta son yıllarda kanser tedavisi ağırlık kazandı ve etkin şekilde uygulanmaya başlandı. SDÜ'de artık tiroid, karaciğer, endokrin sistem ve prostat kanserlerinde hastaya radyasyon verilerek tedavi uygulanacak. Bu gruba giren hastaların diğer kentlere sevk zorunluluğu da ortadan kalkacak.

SDÜ Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni bir yatırımı hayata geçirdi. Nükleer Tıp’ta 2 klinik kapasiteli ''Radyonüklid Tedavi Odası'' kuruldu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan da (TAEK) ruhsat alınan ''Radyonüklid Tedavi Odası''nda 18 Aralık Pazartesi gününden itibaren hasta kabul edilebilecek.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, yeni yatırımla birlikte kanser tanı ve tedavisinde dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile aynı seviyeye eriştiklerini söyledi. Prof. Dr. Yıldız, şöyle dedi:

''Nükleer Tıp'ta son yıllarda tedavi uygulamaları ağırlık kazanmaya başladı. Biz de bu tedavi uygulamalarını etkin bir şekilde yapmak için çalışmalara başladık. Bu bağlamda ''Radyonüklid Tedavi Odası'' kurduk. 18 Aralık 2017 Pazartesi günü ilk hastamızı alacağız. SDÜ olarak biz şu anda tiroid kanserlerinin tedavisini radyoaktif maddelerle yapmaya başlıyoruz.

Daha önce zaten karaciğer tümörünün tedavisini yapıyorduk. Bundan sonra bazı endoktrin sistem tümörlerinin, prostat kanserinin bazı türlerinin tedavisini de etkin bir şekilde yapmaya başlayacağız.

Radyonüklid Tedavi Odası’nın özelliği şudur: İzole olması gerekir. Oda mutlak şekilde tek kişiliktir. Çünkü biz hastaya radyasyon vermekteyiz. Bu yüzden tedavi görenin izole olması gerekir. Dışarıya radyasyonlu çıkmaması gerekir. O yüzden özel bir niteliği vardır bu odaların. Kapılar şifrelidir. Görevliler ve hasta dışında kimse giremez.''

''Isparta'dan sevk olmayacak, tersine hasta çekecek''

''Radyonüklid Tedavi Odası'' ile birlikte 'PET BT' başta olmak üzere 'Gama Kamera' ve diğer tüm ileri tıp altyapısını yenilediklerini belirten Prof. Dr. Mustafa Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “ SDÜ’de Nükleer Tıp hizmetlerini en etkin bir şekilde, doğru cihazlarla vermeye devam ediyoruz. Nükleer Tıp Isparta'da tektir. Radyonüklid Tedavi Odası Akdeniz Bölgesi'nde sadece Akdeniz Üniversitesi'nde ve Antalya'da özel bir sağlık kuruluşunda var. 18 Aralık 2017 Pazartesi'den itibaren de SDÜ'de olacak. Radyonüklid Tedavi Odası’nı açmamız ile birlikte Isparta'daki hastaların bu tedavi için bir başka kente gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

SDÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölüm Başkanı olarak görev yapıyorum. Prof. Dr. Süreyya Şengül Çerçi ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erdoğan ekip arkadaşlarım. Teknisyen, hemşire ve fizikçiden oluşan 20 kişilik ekip de görev yapıyor Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda. Nükleer Tıp'ın iş yükünün önemli bir dilimini Onkoloji hastaları oluşturmaktadır. Özellikle PET BT'nin kurulması ile birlikte pek çok kanserin tanısında, evrelemesinde, tedavi yanıtının belirlenmesinde önemli işlev görüyoruz.

Bunun dışında 'Kalp', 'Akciğer', 'Böbrek' hastaları, pek çok sistemle ilgili tanı ve tedavide etkin bir şekilde rol alıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana Isparta ve çevre kentlerde yaygın olan 'Guatr' hastalığının tanı ve tedavisini de zaten yapıyorduk. Bundan sonra da yine etkin bir şekilde tanı ve tedavi uygulamaya devam edeceğiz. Son söz olarak şunu paylaşıyorum: Nükleer Tıp'ta Türkiye'de ve dünyada yapılabilen her işlemi biz de eksiksiz şekilde gerçekleştirebiliyoruz.''