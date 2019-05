Isparta’nın Tüm El Emeği Göz Nuru Eserleri Bu Sergide Buluştu

Isparta

merkez ve ilçelerinde yıl boyunca Halk Eğitimi Merkezlerindeki kurslarda ortaya çıkarılan binlerce eser, açılan bir sergiyle vatandaşlarla buluşturuldu. Isparta Belediyesi Gök Kubbe Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki Halk Eğitimi ve Öğrenme Şenliği adlı serginin açılışı Vali Ömer Seymenoğlu tarafından yapıldı.

“Ürettiklerimizi Ekonomiye Kazandırabilmeliyiz”

2,3,4 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca açık kalacak sergide 12’si İlçe Halk Eğitimi Merkezlerine, 59’uda İl Halk Eğitimi Merkezine ait olmak üzere toplam 72 stant bulunuyor. Stantlarda geleneksel ve modern sanat dallarına ait binlerce el emeği göz nuru eser sergilenirken, mesleki kurslara ait stantlarda da öğretici ve kursiyerler kendileri tanıtma fırsatı buluyor. Sergide ayrıca yine Halk Eğitimi öğreticileri ve kursiyerleri tarafından müzik dinletileri ve halk oyunu gösterileri de yapılıyor.Sergi açılışının ardından stantları gezen Vali Seymenoğlu sergilenen eser ve ürünleri yakından inceleyerek üretim süreçleri hakkında kursiyer ve öğreticilerden bilgi aldı. Sergide Halk Eğitimi jimnastik kurslarında eğitim alan özel öğrencilerin gösterilerini izleyen Vali Seymenoğlu özel öğrencileri tek tek tebrik etti.Sergi gezisi esnasında bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu, yıl boyunca Halk Eğitimi Merkezleri tarafından Isparta ve ilçelerinde düzenlenen 120 kursta eğitim alan yaklaşık 15 bin kursiyerin eserleri ve çalışmalarının yer aldığı böylesine büyük bir sergiyi açmaktan duyduğu mutluluğu aktararak, emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi.Vali Seymenoğlu; “Sergilenen her eser bizler için çok önemli, sergilenen her eseri Isparta’yı tanıtmaya yönelik olarak görüyorum. Bundan dolayı biz de Valilik olarak her yıl daha fazla kursun açılması için gayret göstereceğiz. Diğer önemli bir hususta ürettiklerimizin ekonomiye kazandırılabilmesi ve ev ekonomisine bir katkı sağlaması, bunun için de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Örneğin şu anda arkamda gördüğünüz Atabey ilçemizin İslamköy standı. İslamköy ziyaretimde burada bulunan kadınlarımız benden ürettikleri ürünleri satabilmek için bir pazar yeri istemişlerdi. Yerimizi bulduk, özel idarenin imkânlarıyla alt yapısını tamamlamak üzereyiz. Birkaç haftaya kadar bu el emeklerini orada sergileyip satışını yapabilecekler. Ürettiklerimizi mutlaka piyasaya çıkarabilmemiz lazım, bunu yapabildiğimiz sürece sürdürülebilir olur.” dedi.